Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında AA'nın, Milli Mücadele döneminde ülkenin sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

AA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirdiğini vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli haber ajansımız Anadolu Ajansı, bundan sonra da halkımızın haber alma ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaya devam edecektir. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."