Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında öğretmenliğin özverili, sabırlı ve hoşgörülü olmayı gerektiren saygın bir meslek olduğunu belirtti.

Çocuklara, gençlere doğruyu, güzeli ve iyiyi öğreten, iş hayatına ve sosyal hayata hazırlayan öğretmenlerin kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğini ifade eden Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz olan çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür. Bu anlamda en büyük görev de öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerin bu misyonu en iyi şekilde gerçekleştireceğine ve devletimizi ve milletimizi daha ileriye götürme konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancım tamdır. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."