Tekirdağ Valisi Soytürk'ten, şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Soytürk'ten, şehit ailesine ziyaret

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Tekirdağ Valisi Soytürk\'ten, şehit ailesine ziyaret
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Ziyar Koparan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Ziyar Koparan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Necmettin Koparan ve aile fertleriyle görüşen Soytürk, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyarette, şehit Koparan için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Soytürk'e ziyaretinde Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve ilçe protokolü eşlik etti.

Sözleşmeli er Ziyar Koparan, 11 Eylül'de Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olmuştu.

Kaynak: AA
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