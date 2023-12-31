Tekirdağ Valisi Soytürk\'ten yeni yıl mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk mesajında, her yeni yılın, yeni bir başlangıç, umut ve beklentileri beraberinde getirdiğini belirtti.

Geride kalan yılın muhasebesini yaparken, 2024'ün en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılacağını düşünerek zaman, enerji ve potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"2023 yılında hayata geçirilen ve devam edilen projelerle Tekirdağ'ın kalkınması ve gelişmesi için önemli adımlar atılmıştır. Yaşanan bütün bu gelişmelerde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyor, milletvekillerimize, yerel yönetimlere, STK'lara, sanayicimize, kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine, basınımıza ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Marmara'nın incisi, Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'ın daha fazla gelişmesi, daha fazla kalkınması, daha iyi tanıtılması, bölgenin ve ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için yaptığımız çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecek. Bu vesile ile, 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Tüm halkımızın ve her kademedeki çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum."