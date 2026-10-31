Tekirdağ Valisi Soytürk ve Tümgeneral Ala, Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Soytürk ve Tümgeneral Ala, Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti

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Tekirdağ Valisi Soytürk ve Tümgeneral Ala, Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Dernek Başkanı Gazi Ali Rıza Açıkgöz'ün karşıladığı ikili, gazilerin hatıralarını dinledi ve teşekkür aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Dernek Başkanı Gazi Ali Rıza Açıkgöz tarafından karşılanan Soytürk ve Ala, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Soytürk ve Ala, gazilerin hatıralarını dinledi.

Açıkgöz, ziyaretleri için Vali Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Ala'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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