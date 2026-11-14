Tekirdağlı balıkçılar lodostan 3 gündür ava çıkamıyor, limanda ağ onarıyor - Son Dakika
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Tekirdağlı balıkçılar lodostan 3 gündür ava çıkamıyor, limanda ağ onarıyor

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Tekirdağlı balıkçılar lodostan 3 gündür ava çıkamıyor, limanda ağ onarıyor
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Lodos Marmara Denizi'nde 3 gündür etkisini sürdürüyor ve Tekirdağlı balıkçıların ava çıkmasını engelliyor. Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda zorunlu paydos yapan balıkçılar, tekne bakımı ve ağ onarımı yaparken havanın düzelmesiyle palamut avcılığına dönecek.

Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos dolayısıyla ava çıkamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, lodosun etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkçıların lodos nedeniyle mecburi paydos ettiğini dile getiren Pehlivanoğlu, "Lodos sert estiği için avcılık yapılamıyor. Tayfalar limanda ağ tamiri yapıyor. İnşallah havanın normale dönmesiyle balıkçılar nasiplerini aramaya devam edecek." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de rüzgar nedeniyle zorunlu paydos ettiklerini belirterek, havanın normale dönmesiyle palamut avcılığına devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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