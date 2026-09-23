Tekirdağlı balıkçıların yüzünü palamut bolluğu güldürüyor, tanesi 100-150 lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağlı balıkçıların yüzünü palamut bolluğu güldürüyor, tanesi 100-150 lira

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağlı balıkçıların yüzünü palamut bolluğu güldürüyor, tanesi 100-150 lira
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, palamut avının bereketli geçtiğini belirterek avcılığın 1 Eylül'den beri sürdüğünü söyledi. Tanesi 100-150 liradan satılan palamut, balıkçıların yüzünü güldürüyor; kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçılar, palamut avındaki bereketle sezonu yoğun geçiriyor.

Denize açılan balıkçılar, teknelerinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra ağlarını denize bırakıyor.

Ağlara bol miktarda palamut takılması, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

İriliğine göre palamudun tanesi 100-150 lira arasında satılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu yıl palamut avının bereketli geçtiğini söyledi.

Palamut avcılığının 1 Eylül'den beri devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sene palamut senesi. Kasım ayına kadar palamutun devam etmesini bekliyoruz. Palamut hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor." dedi.

Balıkçı Hasan Oğuz da balıkçıların limana boş dönmediğini bu sene balıkçılar için sezonun güzel geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
BalıkçılıkTekirdağEkonomiGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:07:56. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağlı balıkçıların yüzünü palamut bolluğu güldürüyor, tanesi 100-150 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement