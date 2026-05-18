Tekkale Köyü Anılarla Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekkale Köyü Anılarla Gün Yüzüne Çıktı

Tekkale Köyü Anılarla Gün Yüzüne Çıktı
18.05.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusufeli Barajı'nın su seviyesinin düşmesiyle Tekkale köyü anılarla yeniden gün yüzüne çıktı.

TÜRKİYE'nin gövde yüksekliği bakımından en yükseği olan Artvin'deki Yusufeli Barajı'nda enerji üretimi sürerken, su seviyesinin yaklaşık 100 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan Tekkale köyünde okul, cami, yollar ve araziler gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için bölgeye gelenler, hatıralarını yad etti.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, su altında kalan köylerinden yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin yaklaşık 100 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Tekkale köyünde bağ, bahçe, cami, okul ve yollar gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için bölgeye gelenler, hatıralarını yad etti, duygusal anlar yaşadı.

'KÖYÜMÜZDE ANILARIMIZI TAZELİYORUZ'

Suların çekilmesiyle köyüne gelip anılarını tazeleyen Kazım Demir, "Baraj, köyümüzü sular altında bıraktığından beri zaman zaman buraya gelip anılarımızı tazeliyoruz. Hayatın gerçekleri tabii. Okulumuz da gün yüzünde çıkmış. 60 yıl önce bu ilkokulda okudum. Arazilerimizin ve bağ yerlerimizin büyük bir bölümü sular altında kaldı. Barajda gerekli tabi ama bizde gelip buraları görünce anılarımızı yeniliyoruz. Namaz kıldığımız caminin de içerisi tahrip olmuş" dedi.

'MEZUN OLDUĞUM OKULU GÖRÜNCE DUYGULANDIM'

Su altında kalan ilkokulunu görünce duygulandığını ifade eden Muammer Sucu, "Yazları memleketimize gelip, hasretlik gideriyoruz. Geldiğimiz zaman su seviyesi düşmüş oluyor. Ekip, biçtiğimiz arazilerimiz sular altında kalmış. Görüp hasret giderip, duygulanıyoruz. Köyümüzün okulunda 60 sene önce bende okudum, mezun olduğum okulu görünce duygulandım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kültür, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekkale Köyü Anılarla Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı’nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık
Bursa’da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 10:05:11. #7.13#
SON DAKİKA: Tekkale Köyü Anılarla Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.