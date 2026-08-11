Tekkeköy\'de Depo Yangını

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir depoda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, içerisinde tüplerin de bulunduğu belirtilen depo yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.