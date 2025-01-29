Tekman buz kesti: Termometreler eksi 31.5'i gördü
ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı felç etti.
Hava sıcaklığının eksi 31.5 dereceye kadar düştüğü ilçede adeta hayat dondu. Aras nehrinin buz tuttuğu ilçede sabah araçlar çalıştırılamadı. Kırağı tutan ağaçlar görsel şölen oluştururken cam ve kapılar buz tuttu.
Meteoroloji yetkilileri soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olacağını belirterek vatandaşları don ve buzlanma konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Tekman'da Soğuk Rekor: Eksi 31.5 Derece - Son Dakika
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