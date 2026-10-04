TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda beşinci gün tamamlanacak - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda beşinci gün tamamlanacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu kapanış seramonisi ve ödül törenine iştirak edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da etkinliği ziyaret edecek; TEKNOFEST Güneydoğu, GAP Havalimanı'nda beşinci gün etkinlikleriyle tamamlanacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bediüzzaman Sempozyumu'na katılacak, TEKNOFEST Güneydoğu Kapanış Seramonisi ve Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Şanlıurfa/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret edecek, TÜME standında "Tarım, Gençlik ve Teknoloji" temalı oturuma katılacak.

(Şanlıurfa/10.30)

2- TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda beşinci gün etkinlikleriyle tamamlanacak.

(Şanlıurfa)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya konuk olacağı 1. Grup dördüncü maçının hazırlıklarını çift antrenmanla tamamlayacak. İlk çalışmasını Belçika'nın Liege kentindeki Academie Robert Louis-Dreyfus'ta ilk 15 dakikası basına açık şekilde yapacak ay-yıldızlılar, son idmanına ise müsabakanın oynanacağı Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda çıkacak.

(Liege/12.15/Bologna/19.30)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya konuk olacakları 1. Grup dördüncü maçı öncesi Renato Dall'Ara Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Bologna/19.45)

4- İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'yi ağırlayacakları 1. Grup dördüncü maçı öncesi Renato Dall'Ara Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

(Bologna/20.30)

5- Nesine 2. Lig gruplarında 5. hafta müsabakaları tamamlanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına, Çayırova Belediyespor-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Tarfin-Beotekno Körfez Basket ve Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/13.00/İstanbul/15.30/Balıkesir/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, İstanbul Gençlikspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Turgutlu Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Kayseri/16.00)

8- Vodafon Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası, Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, Kuzeyboru-Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ, İlbank-Göztepe ve Aras Kargo-Zerenspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/19.00/Aksaray/14.00/Ankara/İzmir/16.00)

9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımını konuk edecek.

(Eskişehir/17.00)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Bayreyn Grand Prix'si, Malezya ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

(Sepang/10.00)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin on altıncı ayak yarışı Japonya'da yapılacak.

(Motegi/08.00)

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Kaynak: AA
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