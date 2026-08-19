TEKNOFEST Mavi Vatan\'a Selamlama

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin platformları olan TCG Anadolu ile Mavi Vatan'ın ilk milli savaş gemilerinden TCG Heybeliada, Yalova'dan selamlama geçişi yaptı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin platformları TCG Anadolu ile Mavi Vatan'ın ilk milli savaş gemilerinden TCG Heybeliada'nın ilk durağı Yalova oldu. Yalova'dan selamlama geçişi yapan gemiler, sırasıyla Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve SEKA Park açıklarından geçerek saat 13.00'te Derince'ye ulaşacak.

Yalova'da gerçekleştirilen selamlama geçişine Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Türk bayraklarını sallanarak selamlama geçişine eşlik etti.

TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek.