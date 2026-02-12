TEKNOFEST, Uluslararası Ödüllerde İki Ödül Kazandı - Son Dakika
TEKNOFEST, Uluslararası Ödüllerde İki Ödül Kazandı

12.02.2026 11:04
TEKNOFEST, International Finance Awards 2025'te iki ödül alarak uluslararası başarı elde etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, International Finance Awards 2025'te iki ayrı ödüle layık görüldü.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, International Finance Awards, gelişmekte olan piyasalara ve Avrupa'ya odaklanan İngiltere merkezli International Finance dergisi tarafından yürütülüyor.

Bu ödül platformu, sektör yeteneklerini, liderlik kapasitesini ve organizasyonların uluslararası değeri ve katkılarını değerlendirerek kazananları belirliyor.

International Finance Awards 2025 kapsamında TEKNOFEST, "En Yenilikçi Kitlesel Teknoloji Katılım Festivali" ve "En Yenilikçi Ulusal Havacılık ve Uzay Yetenek Platformu" ödüllerini kazandı.

Bu ödüller, TEKNOFEST'in gençleri teknolojiyle bir araya getiren bir organizasyon olmasının yanı sıra küresel ölçekte inovasyonu teşvik ettiğini, yetenek ekosistemini güçlendirdiğini ve teknoloji kültürünü toplumun geniş kesimlerine yaydığını bir kez daha ortaya koydu.

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST, dünya çapında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon potansiyelini ortaya çıkarıyor.

Festival geçen yıl İstanbul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mavi Vatan'daki farklı etkinliklerle milyonlarca ziyaretçiyi ve yüz binlerce yarışmacıyı bir araya getirmişti.

Kaynak: AA

