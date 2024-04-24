Teksas Kum Festivali'nde Uçan Martılar ve Kum Heykelleri - Son Dakika
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Teksas Kum Festivali'nde Uçan Martılar ve Kum Heykelleri

Teksas Kum Festivali\'nde Uçan Martılar ve Kum Heykelleri

ABD'nin Teksas eyaletindeki Port Aransas'ta düzenlenen Teksas Kum Festivali, bol kum, rüzgar, güneş ve eğlenceyle üç gün boyunca devam etti. Festivalde çocuklar için kumdan kale dersleri ve hızlı kumdan heykel yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yarışmacılar usta heykeltıraşlar, yarı profesyonel heykeltıraşlar ve amatörler olmak üzere üç kategoriye ayrıldı.

24.04.2024 13:05
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ÇEKİM TARİHİ: 21 Nisan 2024

1. Teksas Kum Festivali'nde uçan martıların çeşitli görüntüleri

2. 2024 Teksas Kum Festivali temalı büyük kum heykelle fotoğraf çektiren insanların çeşitli görüntüleri

3. Heykeltıraşlar ve heykellerin çeşitli görüntüleri

4. 10 dakikalık hızlı kumdan heykel yarışmasından çeşitli görüntüler

ABD'nin Teksas eyaletindeki Port Aransas'ta bol kum, rüzgar, güneş ve eğlence içeren Teksas Kum Festivali (Texas SandFest) üç günün ardından 21 Nisan'da sona erdi.

Aile odaklı festivalde, 6-12 yaş arası çocuklar için yerinde kumdan kale dersleri ve günlük 10 dakikalık hızlı kumdan heykel yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Organizatörlere göre etkinlik, ABD'deki en büyük plaj kum heykeli yarışması. Bu etkinlikte yarışmacılar usta heykeltıraşlar, yarı profesyonel heykeltıraşlar ve amatörler olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Port Aransas'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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