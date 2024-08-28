Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının sebepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının sebepleri

ADEO Cyber Security şirketinde siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da göz altına alınmasının arka planında yatan sebepleri AA Analiz için kaleme aldı.

28.08.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADEO Cyber Security şirketinde siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da göz altına alınmasının arka planında yatan sebepleri AA Analiz için kaleme aldı.

***

Fransa'nın, 3 gün önce Telegram'ın kurucusu ve aynı zamanda CEO'su olan Pavel Durov'u Paris'teki Bourget Havalimanı'na indikten hemen sonra gözaltına alması dünya çapında geniş yankı buldu. Rus asıllı, Fransa vatandaşı Pavel Durov'un Fransız yetkililer tarafından yakın zamanda açılan bir soruşturma ve arama kararı kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Fransa'nın Durov'u neden gözaltına aldığına dair dünya kamuoyuna yansıyan ilk bilgiler sınırlıydı. Bir süre sonra savcılık tarafından hazırlanan bir belgede Durov'a yönelik 12 farklı suç isnat edildi. Bunların içerisinde en dikkat çekeni, Durov'un Fransız güvenlik ve istihbarat birimlerine gerekli bilgi ve belgeleri iletmeyi reddettiği için suçlanmasıydı.

-Pavel Durov hangi suçlamalarla karşı karşıya?

Yayınlanan belgeye göre Pavel Durov, yasal dinlemeler ve istihbari faaliyetler için gerekli bilgi veya belgelerin yetkili makamlara iletilmesini kabul etmemek, organize suç gruplarının yasadışı işlemlerine ortam sağlayan bir çevrim içi platformun yöneticisi olmak, organize grupların çocuk istismarı gibi siber suç faaliyetlerine izin vermek, uyuşturucu maddelerin edinilmesi, taşınması veya satılması, organize dolandırıcılık, suç ve suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması ve kripto dolandırıcılığı gibi suçlarla itham ediliyor.

Bahsedilen 12 suçtan biri hariç diğer tüm suçların esas olarak tüm dünyada siber suç olarak tanımlanan eylemlerden olduğu söylenebilir. İstihbarat servisleri ve kolluk kuvvetlerine bilgi ve belge iletilmesini reddetme konusundaki suçlama ise Fransa hükümetinin ulusal çıkarlarıyla ilgili olduğu için diğer suçlardan ayrılıyor. Fransa'nın esas olarak bu maddeden dolayı Durov'u gözaltında tuttuğu tahmin ediliyor. Ayrıca, Durov'un gözaltı süresinin 96 saate çıkarılması ve Fransız makamlardan konuya dair detaylı ve net bir açıklama gelmemesi, Fransa'nın Durov ile işbirliği arayışında olduğu ve Telegram'daki hassas bilgi ve belgelere erişim talep ettiği gibi ihtimalleri akla getiriyor. Bir ihtimale göre de Fransa, birinci maddedeki bilgi ve belge talebinden dolayı gözaltı süresini uzatıyor.

Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan beyanlar, Fransa'nın esas amacının anlatılanlardan farklı olduğu ve Durov'un gözaltına alınma gerekçesinin siber suçlarla ilgisi olmadığı şeklinde. Diğer taraftan, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Naryshkin de esas meselenin Fransa'nın Telegram'dan ve Durov'un kendisinden hassas bilgiler elde etmek istemesi olduğuna işaret ediyor. SVR Direktörü, Durov'un bu tür hassas verileri ve bilgileri Fransa'ya veya başka bir Batılı kaynağa vermeyeceğini düşünüyor.

-Telegram Batılı ülkeler için kritik verileri barındırıyor

Burada şu ihtimali de belirtmekte yarar var. Durov'un şahsında olmasa da Telegram'da hem Fransa hem de başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere pek çok Batılı devlet için oldukça önemli ve kritik veriler bulunuyor . Örneğin Fransa'nın, Afrika'da bulunan Wagner'in faaliyetlerine dair bazı veriler elde etme çabası içinde olduğu öne sürülüyor. Wagner Telegram'da oldukça aktif olduğu için çeşitli gruplarda bölgeye ve faaliyetlere ilişkin kritik veriler paylaşıyor.

Diğer Batılı ülkelerin de tıpkı Fransa gibi ulusal güvenlik ve çıkarlarını etkileyebilecek bazı verilerin Telegram'daki gruplarda ve kanallarda olabileceğini düşündükleri tahmin ediliyor. Hatta İsrail'in bile bu konuda Fransa'yla işbirliği yaptığı ve Telegram'daki verilere ulaşma çabası içerisinde olduğu da iddialar arasında. Çünkü özelikle Hamas'a bağlı hacker grupların, İsrail'in kritik kurumlarına ve üst düzey personeline ait verileri Telegram'da paylaştığı biliniyor. Bu tür verileri paylaşan gruplar ve kanallar da İsrail tarafından ciddi bir güvenlik tehdidi olarak görülüyor.

-Telegram suçlamaları kabul etmiyor

Fransa'nın Pavel Durov'a yönelik suçlamalarına bakıldığında ulusal güvenliğe yönelik tehdit meselesinin önemli bir gerekçe olduğu anlaşılıyor. Siber suçlar tarafında ise Telegram'ın ve Pavel Durov'un herhangi bir ilgisinin olmadığına inananlar da var. Ancak şu bir gerçek ki ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok devletin ilgili birimleri, Telegram'daki yasadışı organize gruplar, çeteler, hacker grupları gibi suç örgütlerinin faaliyetlerinin yaygınlaşmasından endişe duyuyor.

Fransa özelinde bakıldığında yasalara uymama ve siber suçlara zemin hazırlama noktasında dikkati çekici detaylar var. Ancak yetkililerin iddia ettiği gibi bir suç veya yasa dışı eylemin olmadığını belirten açıklamalar da var. Pavel Durov'un gözaltına alınması ve çeşitli suçlarla itham edilmesi konusunda Telegram'dan gelen açıklama da bunu gösteriyor.

Telegram, platformun Dijital Hizmetler Yasası da dahil olmak üzere bütün Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu ve denetimlerin sektör standartları dahilinde olduğunu söylüyor. Ayrıca, Durov'un saklayacak hiçbir şeyinin olmadığı ve sık sık Avrupa'ya seyahat ettiği de vurgulanıyor. Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğu iddiasını reddeden Telegram, bu durumun acilen çözülmesini beklediklerini ifade ediyor.

Durov'un gözaltına alınma sebebinin, Fransız yetkililerin açıkladığından farklı bir gerekçeye dayandığı konusunda iddialar tartışmaları büyütüyor. Dünya çapında 1 milyara yakın kullanıcısı olan Telegram'ın karşı karşıya kaldığı suçlamalar toplum nezdinde pek bir anlam ifade etmese de bazı devletlerin platforma olan tutumu Fransa'da yaşanacak gelişmeler sonrasında değişebilir. ???????

[Siber istihbarat, siber silahlar ve devlet destekli (state-sponsored) siber operasyonlar konularında çalışmalar yapan Ersin Çahmutoğlu, ADEO Cyber Security şirketinde siber güvenlik uzmanı olarak görev yapmaktadır.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA

Telegram, Fransa, Dünya, Güvenlik, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının sebepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:46 İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı Feci görüntüler geliyor İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 13:41:59. #1.11#
SON DAKİKA: Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının sebepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement