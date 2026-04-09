Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor

09.04.2026 11:49
Sanal kumar ve bahisle mücadele için yeni yasal düzenleme hazırlıkları hız kazanırken, özellikle “motokuryeli bahis” yöntemi Meclis gündeminde öne çıkıyor. Telegram üzerinden organize edilen ve fiziksel para transferiyle yürütülen sistem, denetimi zorlaştırıyor. Yetkililer, hem dijital hem de fiziksel boyutu kapsayan etkili çözümler üzerinde çalışıyor.

Toplumda yaygınlaşan ve hemen hemen ger kesimden vatandaşın mağduriyetine yol açan sanal kumar ve bahis sorununa etkili çözüm için kollar sıvandı. Ancak hukukçu kurmayları en çok, “motokuryeli bahisçiler” zorluyor.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal kumar ve bahis sorununu dile getirmiş ve çözüm için kurmaylarına talimat vermişti. Milletvekillerine ve AK Parti genel merkezine de çok sayıda şikayetin ulaştığı sanal bahis ve kumarla ilgili etkili kurallar içerecek bir yasal düzenleme için Meclis’te düğmeye basıldı.

BAHİS VE KUMAR SİTELERİNE SIKI TAKİP

Hukukçular, dijital suçlarla ilgili düzenlemelerde kullanılan, kayıtlı temsilcilik, bant daraltma, kurala uymayanlara kapatma cezası yöntemlerinin yasa dışı sanal bahis ve kumar oynatan sitelere de uygulanabileceği üzerinde duruyor. Bunlar, dijital yollardan denetime alma yolları ancak Telegram gibi platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla oynanan bahislere nasıl çözüm bulunabileceğiyle ilgili formül aranıyor.

MOTOKURYELİ BAHİS NASIL İŞLİYOR?

Sanal bahis çeteleri, örneğin Telegramda oluşturdukları gruplardan kısa süreliğine bahis açıyor ve katılanların paraları da motokuryelerle zarflar içinde toplanıyor. Bahis oynanıyor ve sonuçlandığında da motokuryeler üzerinden tekrar o adreslerdeki kişilere ödemeleri gerçekleştiriliyor. Hukukçu kurmaylar, kısa süreliğine yaşanan bu durumun nasıl engellenebileceğini inceliyor. İşlenen suçun sanal boyutta kalmayışı, örneğin motokuryelerin suça iştirak etmiş sayılıp sayılmayacağı gibi noktalar hukukçuların çözüm aradığı konular arasında öne çıkıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı sırtından vurdu Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı sırtından vurdu
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı Hastane odasından ilk kare geldi Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
