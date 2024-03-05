TEM Otoyolu'nda otomobilin yayalara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda bir otomobilin otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki bir otomobil, otoyoldan bariyerleri aşıp karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk belirlemelere göre olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın ardından yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken olay yerinde inceleme devam ediyor.
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