TEM Otoyolu\'nda zincirleme kaza: 1\'i bebek, 12 kişi yaralandı

SULTANBEYLİ, TEM Otoyolu'na giren köpeğe çarpmamak için ani fren yapan sürücünün kullandığı otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Otoyolda 3 aracın karıştığı kazada 1'i bebek, 12 kişi yaralanırken, köpek ise öldü.
Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine ilerleyen 07 ALL 572 plakalı otomobilin sürücüsü, otoyola giren köpeği son anda fark ederek çarpmamak için frene bastı. Bu sırada arkadan gelen 2 araç, aniden duran otomobile ve köpeğe çarptı. Araçlarda bulunan 1'i bebek, 12 kişi yaralandı. Otoyola giren köpek ise öldü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçların içerisinde bulunan yaralı 12 kişiyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevrede bulunan hastanelere sevk etti. Polis, TEM Otoyolu'nda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. TEM Otoyolu'ndaki trafik araçların çekici yardımı ile kaldırılmasından sonra tekrar normal seyrine döndü.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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