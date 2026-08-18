Temmuz'da Sıcaklık Rekorları - Son Dakika
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Temmuz'da Sıcaklık Rekorları

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Temmuzda Türkiye'de en yüksek sıcaklık 46,8°C Cizre'de, en düşük sıcaklık ise 4,6°C Kangal'da ölçüldü.

Temmuzda en yüksek sıcaklık 46,8 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise 4,6 dereceyle Kangal'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay sıcaklıklar, Akhisar ve Seydişehir çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Gökçeada, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli, Milas, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Ağrı, Van, Bitlis, Erciş, Muradiye, Özalp, Başkale, Şırnak, Kahta ve Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Yurdun diğer kesimlerinde ise ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretti.

1991-2020 normallerine göre temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 derece olurken, bu yılın aynı döneminde ortalama sıcaklık 25,3 derece olarak kaydedildi.

Böylece 2026 temmuz ayı, son 56 yılın en sıcak 19. temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda Türkiye genelinde en düşük sıcaklık 4,6 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 46,8 dereceyle Cizre'de tespit edildi.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ortalama sıcaklık 0,7 derece arttı

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Gökçeada çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise normaller civarında gerçekleşti.

Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,4 derece iken, bu yılın temmuz ayında 24,7 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 12 dereceyle, en yüksek sıcaklık ise 38,5 dereceyle Balıkesir'de ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde Akhisar çevresinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli ve Milas çevrelerinde normallerin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26,5 derece iken, geçen ay 27 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 8 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 42,6 dereceyle Aydın'da tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 27,1 derece iken, bu yılın temmuz ayında 27,8 derece olarak ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 7,1 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43,8 dereceyle Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu'da ortalama sıcaklıklar normallerin altında kaldı

İç Anadolu Bölgesi'nde Seydişehir çevresinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 22,7 derece iken, bu yılın temmuz ayında 22,3 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 4,6 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 36,5 dereceyle Çankırı'da tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nin tamamında ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 22,7 derece iken, bu yılın temmuz ayında 22,6 derece olarak ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 7 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 37,9 dereceyle Bartın'da kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu'da temmuz ortalaması 31,8 derece oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Van, Bitlis, Erciş, Muradiye, Özalp ve Başkale çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise normaller civarında gerçekleşti.

Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 23,3 derece iken, bu yılın temmuz ayında 23,8 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 5,5 dereceyle Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 41,5 dereceyle Palu'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak, Kahta ve Akçakale çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise normaller civarında gerçekleşti.

Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 31,1 derece iken, bu yılın temmuz ayında 31,8 derece olarak ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 16,3 dereceyle Birecik'te, en yüksek sıcaklık ise 46,8 dereceyle Cizre'de tespit edildi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temmuz'da Sıcaklık Rekorları - Son Dakika

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