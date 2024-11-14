Tencent\'in Üçüncü Çeyrek Geliri Artış Gösterdi

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SHENZHEN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çinli internet devi Tencent, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde gelir ve net karında geçen yılın aynı dönemine göre artış bildirdi.

Şirketin Çarşamba günü açıklanan mali verilerine göre Tencent, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla yaklaşık 167,2 milyar yuan (yaklaşık 23,2 milyar ABD doları) toplam gelir elde etti.

Şirketin aynı dönemdeki faaliyet karı ise geçen yıla göre yüzde 19 artarak 61,3 milyar yuana yükseldi.

Söz konusu dönemde Tencent'in uluslararası pazar oyun geliri, yıllık yüzde 9 artışla 14,5 milyar yuana yükselerek yeni bir üç aylık gelir rekoru kırdı ve şirketin oyun segmentinin genel büyümesine katkıda bulundu.

Ayrıca, Tencent'in araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) üçüncü çeyrekte yaptığı yatırım tutarının 17,9 milyar yuan, 2018'den bu yana yaptığı Ar-Ge yatırımının ise toplam 320,5 milyar yuan'dan fazla olduğu kaydedildi.