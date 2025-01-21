Teneffüs Park'ta Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Teneffüs Park'ta Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Teneffüs Park'ında yarıyıl tatili boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler, oyun alanları ve hobi-atölyeleri düzenlenecek. Park, 20 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında her gün açık olacak.

21.01.2025 11:57  Güncelleme: 12:49
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, yarıyıl tatilinde çocuklar için etkinlikler ve oyun alanları, hobi ve sanat atölyeleriyle dolu bir program hazırladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çaybaşı Mahallesi'nde 2016 yılında 16 bin metrekarelik alana kurduğu Teneffüs Park, öğrencilere nefes aldıracak renkli aktivitelerle yarıyılda ziyaretçilerini ağırlayacak. Ara tatil süresince 20 Ocak'tan 2 Şubat 2025 tarihine kadar pazartesi günleri dışında her gün açık olacak Teneffüs Park, sınırsız eğlence için saat 10.00'dan saat 18.00'e kadar hizmet verecek.

Bu yıl 20 farklı oyun alanının yer aldığı parkta saat 13.30'da oyun atölyesi, saat 14.30'da "Palyaço Titi ile Masal Ağacı" interaktif drama etkinliği, saat 15.00'te ebeveynlerin yarışacağı "Aileler Yarışıyor" programı, saat 16.00'da Hobi Sanat Atölyesi, saat 16.30'da "Survivor", saat 17.00'de ise "Mini Disco" etkinliği gerçekleşecek.

Palyaço, yüz boyama, sosis balon katlama gibi çeşitli etkinlikler yarıyıl tatili boyunca devam edecek. Programa ayrıca cumartesi ve pazar günleri Kar Partisi de dahil olacak. 0-2 yaş çocuklar ve yetişkinlerin ücretsiz giriş yapabildiği alana 2-17 yaş arası için ise giriş ücreti ise 150 lira olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

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