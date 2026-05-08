Tenerife'de Hantavirüs Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tenerife'de Hantavirüs Protestosu

08.05.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hantavirüs vakaları nedeniyle Tenerife'de yolcu gemisine karşı protestolar düzenlendi.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisinin demirleyeceği Kanarya Adalarının Tenerife kentindeki bir grup vatandaş ve liman çalışanları, protesto gösterileri düzenledi.

Tenerife kent merkezinde toplanan bir grup vatandaş, geminin gelmesine karşı olduklarını belirterek, Kovid-19 salgını döneminde İspanya'daki ilk vakaların Kanarya Adalarında çıkmasını hatırlatarak "Artık yeter" sloganları attı.

Söz konusu yolcu gemisinin demirleyeceği Tenerife'deki Granadilla de Abona limanının işçileri de kent merkezinde eylem yaptı.

"Limanda güvenlik yok" ve "Protokol olmadan güvenlik olmaz" yazılı pankartlar taşıyan işçiler, limana gelecek yolcu gemisiyle ilgili kendilerine hiçbir sağlık garantisi verilmediğini ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu iddia etti.

Diğer yandan Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti başkan yardımcısı Manuel Dominguez, basına yaptığı açıklamada, yolcu gemisindekilerin havalimanına tahliyesi ve ülkelerine gönderilmelerinde "azami koordinasyon sağlanmasını" talep etti.

Dominguez, geminin 10 Mayıs Pazar sabahı saat 03.00 ile 05.00 arasında gelmesinin öngörüldüğünü, 12 Mayıs salı günü hava ve deniz şartlarının oldukça bozuk olmasının beklendiğini belirterek, tahliyeler için çok kısa bir zamanın olduğunu, uçakların hazır bekletilmesini talep ettiklerini söyledi.

Yolcu gemisindeki hantavirüs vakalarının gelişimi

Arjantin'den 20 Mart'ta yola çıkan Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisinde hantavirüsten dolayı 11 Nisan'da bir kişi ölmüş, 26 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerindeki birer ölümle de toplamda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Afrika'nın batısındaki Cabo Verde (Yeşil Burun Adaları) yönetimi, 3 Mayıs'ta geminin herhangi bir limanına yanaşmasına izin vermemiş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ölümler hakkında bilgi verip, gemide analizlerin başlatıldığını duyurmuştu.

DSÖ, 4 Mayıs'ta pandemi riski olmadığını, hantavirüsün endişe edilecek bir durum olmadığını açıklamıştı.

İspanya hükümeti de, 5 Mayıs'ta DSÖ ve diğer ülkelerle görüşmesinin ardından yolcuların tahliyesi için gemiyi kabul edeceğini bildirmişti.

Mevcut durumda 23 farklı ulustan 140'tan fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemi, İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları grubundan Tenerife'ye doğru yol alıyor.

Şimdiye kadar tespit edilen vakalardan sonra DSÖ, hantavirüsün "Andes" türünün insandan insana bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tenerife'de Hantavirüs Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi

17:47
15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi
15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:33
Şanlıurfa’da husumetli iki grubun kavgası kanlı bitti: 3 ölü
Şanlıurfa'da husumetli iki grubun kavgası kanlı bitti: 3 ölü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:57:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Tenerife'de Hantavirüs Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.