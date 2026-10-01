Tennessee'de idam mahkumu Christa Pike'a iki doz ilaç verildi, infaz gerçekleşmedi - Son Dakika
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Tennessee'de idam mahkumu Christa Pike'a iki doz ilaç verildi, infaz gerçekleşmedi

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Tennessee'de idam mahkumu Christa Pike'a iki doz ölümcül ilaç verildiği halde infaz gerçekleşmedi; Pike'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Avukatlar bilincini kaybetmediğini belirtti; Vali Bill Lee inceleme başlattı, infazlar durduruldu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'a iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleştirilemediği ve Pike'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Pike'ın avukatları, eyaletin Nashville kentindeki Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevinde müvekkillerinin idam kararının infazı için iki şırınga "pentobarbital" uygulandığını ifade etti.

Avukatlar, buna rağmen müvekkillerinin bilincini tamamen kaybetmediğini ve kalbinin atmaya devam ettiğini belirtti.

İnfazı izleyen gazeteciler, işlemin normalden uzun sürdüğünü, yapılan enjeksiyonlara rağmen Pike'ın nefes alma ve horlama gibi yaşam belirtileri gösterdiğini, infaz odasını gösteren perdenin ise birkaç kez kapatıldığını aktardı.

Pike, daha sonra cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durduruldu.

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

Kaynak: AA
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