Tenor Aykut Yılmaz ve Piyano Sanatçılarından Nostaljik Konser - Son Dakika
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Tenor Aykut Yılmaz ve Piyano Sanatçılarından Nostaljik Konser

Tenor Aykut Yılmaz ve Piyano Sanatçılarından Nostaljik Konser

Tenor Aykut Yılmaz ile piyanistler Şenay Yılmaz, Simay Yılmaz ve Feruza Muhiddinova, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kahve Konserleri 'La Nostalgia'da sahne alacak. Konserde 1960'lar, 1970'ler ve 1980'lerin sevilen şarkıları Aykut Yılmaz tarafından yorumlanacak. Ayrıca opera aryalarından müzikal tiyatro şarkılarına, lied müzik türünden Türkçe şarkılara kadar geniş bir repertuvar sunulacak.

22.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:01
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Tenor Aykut Yılmaz ile piyanistler Şenay Yılmaz, Simay Yılmaz ve Feruza Muhiddinova, Atatürk Kültür Merkezi'nde cumartesi günleri düzenlenen Kahve Konserleri "La Nostalgia"da sahne alacak.

Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuayede 2 Mart'ta 11.00'de gerçekleştirilecek konserde, "Caruso", "Santa Lucia", "Kol Düğmeleri" ve "Tamirci Çırağı"nın da aralarında olduğu 1960'lar, 1970'ler ve 1980'lerin sevilen şarkıları Aykut Yılmaz tarafından yorumlanacak.

Konserde ayrıca opera aryalarından müzikal tiyatro şarkılarına, lied müzik türünden Türkçe şarkılara kadar geniş bir repertuvar beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA

Aykut Yılmaz, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tenor Aykut Yılmaz ve Piyano Sanatçılarından Nostaljik Konser - Son Dakika

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