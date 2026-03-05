Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Daha Yaşanabilir Kentler İçin Gençlerin Fikirlerine Her Zaman İhtiyacımız Var" - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Daha Yaşanabilir Kentler İçin Gençlerin Fikirlerine Her Zaman İhtiyacımız Var"

05.03.2026 15:10  Güncelleme: 16:22
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Birey Okulları'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitimin önemi, gençlerin gelecekteki rolleri ve yerel yönetimlerin toplum hayatındaki yeri hakkında sohbet etti. Ataç, gençlerin fikirlerinin önemine vurgu yaptı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Birey Okulları'nı ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerle gelecek planları ve yerel yönetimlerin toplum yaşamındaki rolü üzerine sohbet eden Ataç, "Sizler bu kentin ve ülkemizin geleceğisiniz. Daha yaşanabilir kentler için gençlerin fikirlerine her zaman ihtiyacımız var" dedi.

Eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Ataç, Birey Okulları Kurucu Ortağı İsmail Koçak, Erman Çolak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ataç, ilk olarak öğretmenlerle bir araya gelerek son günlerde kamuoyunda gündeme gelen öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ataç, eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin her koşulda korunması ve saygı görmesi gerektiğini vurguladı.

Daha sonra öğrencilerle buluşarak gelecek hedefleri, kent yaşamı ve yerel yönetimlerin toplum üzerindeki etkisi üzerine konuşan Ataç, öğrencilerin görüş ve düşüncelerini dinledi. Öğrenciler de merak ettikleri konulara ilişkin Ataç'a sorular yönelterek yerel yönetimlerin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

"Gençlerin fikirlerine her zaman ihtiyacımız var"

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç, "Gençlerimizin düşüncelerini ve hayallerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Yerel yönetimler sadece şehirlerin altyapısını geliştirmekle kalmaz; aynı zamanda gençlerin eğitimine, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar da yürütür. Sizler bu kentin ve ülkemizin geleceğisiniz. Daha yaşanabilir kentler için gençlerin fikirlerine her zaman ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Ataç, öğrencilerin kent yönetimi ve yerel hizmetler konusundaki merakının kendisini mutlu ettiğini belirterek, gençlerin her alanda aktif bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
