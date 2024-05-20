Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu\'nu tebrik etti

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Bakkalcıoğlu, 31 Mart'ta yeniden seçilen Başkan Ataç'ı tebrik etti.

Başkan Ataç, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ağırladı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden seçilen Başkan Ataç'ı tebrik eden Bakkalcıoğlu, yeni dönemde yapılacak çalışmalarda da kendisine başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç ise yeniden Bozüyük Belediye Başkanı seçilen Bakkalcıoğlu'nun 4'üncü döneminde de gerçekleştireceği çalışmalarda kendisine başarılar diledi.