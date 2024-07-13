Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz\'ı ağırladı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ı, makamında ağırladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden başkanlığa seçilen Başkan Ataç'ı tebrik eden Şahbaz, Tepebaşı Belediyesi'nin sağlık alanında yaptığı çalışmaların tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise "Hekim olmamın bana sağladığı tecrübelerin, belediye başkanlığımda çok faydasını gördüm. Bu sayede Türkiye'ye örnek olan, dünyada takdir toplayan işler başardık. Yeni dönemde de sağlık alanı başta olmak üzere Tepebaşı halkının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaretleri için CHP Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz'a teşekkür ederim" diye konuştu.