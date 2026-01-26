Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Eskişehir Valisi Yılmaz'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ataç ile Vali Yılmaz'ın bir araya geldiği buluşmada; Eskişehir'in sosyal, kültürel ve kentsel gelişimine yönelik konular ele alınırken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki uyumlu iş birliğinin kent yaşamına olumlu katkılar sunduğu vurgulandı. Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalara ilişkin Vali Yılmaz'a bilgi verdi.

Vali Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ataç'a teşekkür etti.