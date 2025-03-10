Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç İftar Programında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar sofralarına bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda Muttalip Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Ataç, iftar sofrasına yoğun katılım gösteren vatandaşlarla selamlaşırken, hayırlı Ramazanlar diledi.

Mahalle sakinleri, Tepebaşı ve Muttalip'te gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ataç'a teşekkür etti.