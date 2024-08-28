Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek, büyüklerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

28.08.2024 17:22
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Başkan Ataç, "Büyüklerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, onlar bizim başımızın tacı" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Buluşmada merkez sakinleri ile tek tek selamlaşan Başkan Ataç, onlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Ataç, "Büyüklerimiz başımızın tacı. Onları rahat ettirmek için tüm çabamız ile çalışmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Büyüklerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. 2021 Aralık'ta hizmete açtığımız merkezimizden bugüne kadar 116 kişi yararlandı. 72 kapasiteye sahip merkezimizden hali hazırda 60 vatandaşımızı ağırlıyoruz. Deneyimli vatandaşlarımızın rahatı, refahı, mutluluğu ve huzuru her zaman önceliğimiz. Merkezimizde ihtiyaçları olan her türlü hizmete ulaşabiliyorlar. Onların burada yüzlerinin güldüğünü görmek, mutlu bulmak, memnun olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda merkezde yaşayanlar, Başkan Ataç ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan Metin Özöğüt Yaşam Merkezi hakkında bilgi almak isteyenler, '444 44 26' numaralı Mavi Masa hattından Belediye'ye ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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