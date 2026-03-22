Beşiktaş\'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'a Mailili futbolcusu El Bilal Toure'den kötü haber geldi. Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Toure'nin, sakatlığının uzadığı ve Fatih Karagümrük maçına kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Bu durumda golcü oyuncu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Üst adale yırtığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Malili futbolcu El Bilal Toure'den Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber geldi.

EL BILAL TOURE'NİN SAKATLIK SÜRECİ UZADI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Yaklaşık 10 gün içerisinde sahalara geri dönmesi beklenen 24 yaşındaki El Bilal Toure'nin sakatlık süreci uzadı. Malili futbolcunun, Fatih Karagümrük mücadelesinde kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRACAK

Sakatlık sürecinin uzamasıyla birlikte golcü oyuncunun Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde de sahada olamayacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, çıktığı 18 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Toure, sezon sonuna kadar gol sayısını 15'e çıkarırsa sözleşmesinde yer alan 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bero2005 Bero2005:
    Bunuda Haber yapıyorlarys sanki ına Bağlı BJK nin galibiyetleri ????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 23:08:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.