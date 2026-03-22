Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran'ın niyeti sivilleri öldürmek - Son Dakika
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran'ın niyeti sivilleri öldürmek

22.03.2026 22:35
Bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıların mimarı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Dimona ve Arad kentlerini hedef alan misillemesi sonrası 'sivillerin hedef alındığı' iddiasıyla dünyadan yardım istedi. Dün geceyi ''çok zor bir akşam'' olarak niteleyen Netanyahu, daha önce görmezden geldiği çocuk, yaşlı ve ailelerin yaşam hakkını bu kez siyasi bir kalkan olarak kullanarak özgür dünya liderlerine ''Ne bekliyorsunuz?'' diye seslendi.''

İran'ın dün gece saatlerinde İsrail'deki stratejik hedeflere yönelik gerçekleştirdiği yoğun misilleme operasyonu, bölgedeki dengeleri sarsarken Tel Aviv yönetiminde panik havası yarattı. Dimona ve Arad kentlerini harabeye çeviren İran saldırıları, bizzat Başbakan Netanyahu tarafından "çok zor bir akşam" olarak nitelendirildi.

"İNSAN HAKLARI" YENİ AKLINA GELDİ

Uzun süredir Gazze şeridinde sistematik bir yıkım yürüten, sivil yerleşim birimlerinden ibadethanelere kadar her noktayı hedef alan Netanyahu hükümeti, benzer saldırgan tutumu Lübnan sınırına da taşımıştı. Ancak dün geceki sarsıcı operasyonun ardından Netanyahu, daha önce görmezden geldiği "sivil hassasiyeti" söylemine sığındı. Kendi saldırılarında çocukların ve yaşlıların yaşam hakkını hiçe sayan İsrail lideri, İran füzelerinin sivilleri hedef aldığını iddia ederek uluslararası kamuoyunu yardıma çağırdı.

İran'ı doğrudan hedef alan ve sert ifadeler kullanan Netanyahu, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "İran, son 48 saatte bir kez daha medeniyetin düşmanı ve özgür dünya için bir tehlike olduğunu kanıtladı. İran sivil bir bölgeyi hedef aldı, niyetleri sivilleri öldürmek. Terör füzeleriyle çocukları, aileleri ve yaşlıları hedef alıyor, Kudüs'ün kutsal yerlerini tehdit ediyor, uzun menzilli füzeler fırlatıyor ve Hürmüz Boğazı üzerinden dünyaya şantaj yapmaya çalışıyor. Özgür dünyanın liderlerine soruyorum: Ne bekliyorsunuz? İsrail sadece kendisi için değil, hepiniz için savaşıyor."

DİPLOMASİ SAHNESİNDE "İKİYÜZLÜLÜK" ELEŞTİRİSİ

Gazze'den Lübnan'a kadar geniş bir coğrafyayı kan gölüne çeviren kararların altındaki imza olan Netanyahu'nun, bugün kutsal mekanların korunmasından ve insan haklarından bahsetmesi dünya kamuoyunda karşılık bulmadı. Kendi operasyonlarında kutsal değerleri ve sivil yaşamı hiçe sayan bir yönetimin, saldırıya uğradığında "mağdur" rolüne bürünmesi, siyasi analistler tarafından "ikiyüzlü siyasetin en somut örneği" olarak kayıtlara geçti.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 23:08:22.
