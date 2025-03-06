Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı Ağırladı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı Ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı makamında konuk etti. İki başkan, şehirlerinin deneyimlerini paylaşarak dayanışma ve işbirliği vurgusunda bulundu.

06.03.2025 12:04  Güncelleme: 13:17
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ağırladı.

Ataç, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı makamında konuk etti. Ataç ve Dedetaş, Türkiye gündemine ve Eskişehir'e ilişkin sohbet etti. Daha sonra Ataç, Dedetaş'a Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında yer alan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini ve Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'ni gezdirerek, bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç, "Üsküdar Belediye Başkanımız, değerli hemşehrimiz Sinem Dedetaş'ı belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Pişmiş toprak eserlerimizi ve kağıt geri dönüşüm atölyemizi birlikte inceleyerek, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek adına dayanışma ve deneyim paylaşımının kıymetini biliyoruz. Sinem hanıma ve beraberindekilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

"Tepebaşı'ndan Üsküdar'a bir ufuk açıldı"

Misafirperverliğinden dolayı Ataç'a teşekkürlerini ileten Dedetaş da "Eskişehir'de ve Tepebaşı'nda bulunmaktan dolayı çok memnunum. Hem verimli hem de üretim ve sanat içerikli bir belediye binasında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Burayı gördükten sonra ufkumuz açıldı. Ahmet Başkanım başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tepebaşı'ndan Üsküdar'a bir ufuk açıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı Ağırladı - Son Dakika
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