Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Eskişehir\'de altı esnaf odasının başkanıyla bir araya geldi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren altı esnaf odası başkanını ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Ekonomik koşulların esnaf üzerindeki etkilerine dikkati çeken Ataç, "Esnafımızın güçlü olması, kentimizin de güçlü olması demektir" dedi.

Başkan Ataç, kentte faaliyet gösteren esnaf odalarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Ataç, bu kapsamda altı esnaf odasının başkanı ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Ataç; Eskişehir Bakkal ve Bayiciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, Eskişehir Umum Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Karatay, Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Köroğlu, Eskişehir Yaş Sebze, Meyve, Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Oğuz, Eskişehir Sucular Odası Başkanı Hayrettin Nam ve Eskişehir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Durul'u ziyaret etti.

Oda başkanları ve yöneticilerinin de katıldığı görüşmelerde Eskişehir esnafın karşılaştığı sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri ele alındı. Ataç, oda başkanlarından esnafın taleplerine ilişkin bilgi alırken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ESNAFIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Ziyaretlerde ekonomik koşulların esnaf üzerindeki etkileri de değerlendirildi. Ataç, esnafın yaşadığı ekonomik sorunların yalnızca işletmeleri değil toplumun tamamını ilgilendirdiğine dikkati çekerek, vatandaşların alım gücündeki gerilemenin doğrudan esnafın işlerine de yansıdığını ifade etti.

Esnafın kent yaşamındaki önemine vurgu yapan Ataç, "Esnafımız kentimizin yaşam damarıdır. Mahallelerimizde, çarşılarımızda ve pazarlarımızda vatandaşlarımızla doğrudan temas halinde olan esnafımız ekonomik hayatımızın olduğu kadar sosyal yaşamımızın da temel unsurlarından biridir. Esnafımızın güçlü olması, kentimizin de güçlü olması demektir" diye konuştu.

Ekonomik koşulların hem esnafı hem de vatandaşları zorladığını belirten Ataç, "Bugün vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşü ve yaşanan geçim sıkıntısını hep birlikte görüyoruz. Artan maliyetler esnafımızın yükünü büyütürken, vatandaşlarımız da temel ihtiyaçlarını karşılamakta her geçen gün daha fazla zorlanıyor. Vatandaşın alım gücü düştüğünde bunun etkisini ilk hisseden kesimlerden biri de esnafımız oluyor. Bu nedenle esnafımızın sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemeyi, karşılıklı görüş ve önerilerimizi paylaşmayı çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ESNAFIMIZLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Yerel yönetimler ile esnaf odaları arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine de dikkati çeken Ataç, "Esnaf odalarımız kentimizin nabzını tutan önemli kurumlarımız arasında yer alıyor. Farklı meslek gruplarının yaşadığı sorunları en yakından bilen oda başkanlarımızla iletişim halinde olmak, onların görüş ve önerilerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Tepebaşı Belediyesi olarak esnafımızla dayanışma içinde olmaya, kentimizin ekonomik ve sosyal yaşamını güçlendirecek her türlü iş birliğine açık olmaya devam edeceğiz" dedi.