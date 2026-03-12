Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, İftar Programında Sporcularla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, İftar Programında Sporcularla Bir Araya Geldi

12.03.2026 15:57  Güncelleme: 17:14
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Spor Kulübü tarafından düzenlenen iftar programında sporcular ile bir araya geldi.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Spor Kulübü tarafından düzenlenen iftar programında sporcular ile bir araya geldi.

Tepebaşı Spor Kulübü tarafından düzenlenen iftar programı, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Kulüp Başkanı Özcan Erkaya ile yönetimi, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, kulübün antrenörleri, Tepebaşı'nın başarılı sporcuları ve aileleri katıldı.

Ataç, "Ramazan ayının sonuna gelmeye başladık. Tutulan oruçlar, yapılan ibadetler kabul olsun inşallah. Bir laf vardır. Sanat insanı iyileştirir diye. Spor da insanı iyileştiriyor. Bizim bu özel kardeşlerimi o kadar kıymetli ki, bizim için. Onların spordaki başarıları bizi gururlandırıyor, iyi ki varlar" dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde antrenörlük bölümünü kazanan özel sporculardan Said Bedri Doğan, "Eğer bu yüzme işi olmasaydı ben üniversiteyi kazanamazdım. Üniversiteyi kazanmamın nedeni yüzmedir. Başta Tepebaşı Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Özel sporculardan Göktan Işın ise "Milli takıma girmek için çalışıyorum. Hedefim de milli takıma girmek" diye konuştu.

Sporcuların antrenörleri de elde edilen başarılardan söz ederek verilen imkanlardan dolayı Ataç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Belediye, Güncel, İftar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, İftar Programında Sporcularla Bir Araya Geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, İftar Programında Sporcularla Bir Araya Geldi - Son Dakika
