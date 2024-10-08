Tepebaşı Belediye Başkanı, Bursa Büyükşehir Başkanı'nı Ağırladı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'i makamında ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Bozbey ve Ataç, yerel yönetimler ve belediyecilik hizmetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseden Bozbey, misafirperverliğinden ötürü Ataç'a teşekkür etti. Başkan Ataç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bozbey'e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.