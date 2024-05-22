Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde Yıl Sonu Piyano Konseri

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde piyano eğitimi alan çocuklar, verecekleri yıl sonu konseriyle çalışmalarını taçlandıracak.

Tepebaşı'nda 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde piyano çalışmalarını sürdüren çocuklar, Yıl Sonu Piyano Konseri ile eğitimlerini tamamlayacak. Konser, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Konserin sonunda ise merkezde çalışmalarını gerçekleştiren gitar grubu da sahneye çıkacak.