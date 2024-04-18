Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi\'nde Çocukların Gelişimi Destekleniyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine katkı sunan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi faaliyetlerine devam ediyor.
Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi; 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu ile hizmet veriyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor.
Merkezden yararlanan öğrenciler, duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:
Hira Nur Beşiktepe: "Burada öğretmenlerimiz bizi eğlendirerek, oyunlar oynatarak ders veriyorlar. Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe derslerine katılıyorum. Dersler çok eğlenceli. Burası okulumuza fayda sağlayan bir etüt merkezi ve ben çok memnunum. Buraya henüz gelmeyen arkadaşlarıma da öneririm. Çünkü burada hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz hem de derslerimize faydası oluyor. Tepebaşı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz böyle bir merkez kurduğu için."
Kaan Özcan: "Burayı güzel buluyorum, beğeniyorum. Bütün derslere de katılıyorum ve okuluma çok faydalı oluyor. Tepebaşı Belediye Başkanı'mıza burayı açtığı için teşekkür ediyorum."
Mevlüt Kerem: "Burada dersler görüyoruz çok eğleniyoruz. Öğretmenlerimiz eğlendirerek öğretiyor. Bütün derslere katılıyorum. Okuluma çok faydalı oluyor."
Sena Nur Eren: "Burada bütün dersleri işliyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Bazen oyun oynayarak işliyoruz bazen de yazı yazarak çok akılda kalıcı oluyor böyle. Derslerime de aşırı faydalı oluyor. Mesela bir dersten önceden 70 puan alırken şimdi 100 puan alıyorum. Tepebaşı Belediye Başkanı'mıza çok teşekkür ederim burayı açtığı için. Derslerime çok katkısı oldu. Kendisi çok iyi biri."
Bilgehan Akar: "Çok güzel bir yer. Çok eğlenceli. Herkese de öneririm. Derslerime de çok katkısı oldu."
Metin Oktay: "Burada ders işliyoruz. Öğretmenlerimiz anlamadığımız konuları bize tekrar anlatıyor, test çözüyoruz. İyi ki buraya geliyoruz. Tüm ana derslere katılıyorum. Okulda da faydası oluyor. Düşük aldığım derslerin notları da yükseliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı'mız iyi ki burayı kurmuş, iyi ki var."
Okyanus Doğan: "Burada konu tekrarları yapıyoruz ve çok faydası oluyor. Ders notlarım yükseldi. Konu tekrarı, test çözümü, anlamadığımız konuların tekrar edip bizlere anlatılması bize yardımcı oluyor. Burayı gayet seviyorum. Burayı kuran Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyorum."
LGS PROGRAMI SÜRÜYOR
Merkezde, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Rehberlik gibi alanlarda öğrencilere verilen eğitimlerin yanında LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için de destek programı sürüyor.
Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi programları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 320 27 42 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.
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