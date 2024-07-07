Tepebaşı Belediyesi Can Dostum Projesi ile Sokak Hayvanları Sahiplendirilecek

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Can Dostum projesi kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Doğal Yaşam Merkezi'nde sıcak bir yuva bekleyen can dostlar vatandaşlarla buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirebilmek adına örnek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 'Satın alma sahiplen' sloganı ile hayata geçirilen Can Dostum projesi ile Doğal Yaşam Merkezi'nde sıcak bir yuvaya kavuşmayı bekleyen can dostlar için etkinlik düzenlenecek.

"Can Dostumuza Yuva Olur musunuz" sloganı ile düzenlenecek etkinlikte Doğal Yaşam Merkezi'nden hayvanlar şehir merkezindeki etkinlik alanına getirilerek vatandaşlarla buluşturulacak. Can dostları sahiplenmek isteyenlerin işlemleri de aynı gün yapılacak. Atila Özer Karikatürlü Ev yanında 13 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek etkinlikte, Tepebaşı Rekreasyon Birimi tarafından çeşitli aktiviteler yapılacak.

Eskişehir Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliği ile barınaklardan sahiplendirilmenin artırılması, engelli hayvanların sahiplendirilmede öncelikli olması ve yasaklı ırklara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan fotoğraf sergisi de alanda yer alacak.