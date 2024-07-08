Tepebaşı Belediyesi Çocuklara Plaj Voleybolu Kursu Düzenliyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen plaj voleybolu kursu yoğun katılımla başladı.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların yaz mevsimini verimli ve sağlıklı biçimde geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uygulamaya konulan plaj voleybolu kursu yoğun katılımla başladı. Her cumartesi günü Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasının yanındaki kum sahada gerçekleştirilen kursa 11-17 yaş arası 100 çocuk katılıyor.

30 Ağustos'a kadar devam edecek kurs hakkında bilgi almak isteyenler, 0 (530) 158 34 28 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.