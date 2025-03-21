Tepebaşı Belediyesi, Dünya Saati Etkinliği'ne Destek Oluyor

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) iklim krizine dikkat çekmek sürdürdüğü "Dünya Saati" etkinliğine her yıl olduğu gibi bu yıl da destek olacak. Bu kapsamda 20.30-21.30 arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nın aydınlatmaları kapatılacak.

Tepebaşı Belediyesi, dünyanın en büyük çevre ekinliklerinden birisi olarak öne çıkan Dünya Saati etkinliğine her yıl olduğu gibi destek olmayı sürdürüyor. İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla "Dünya için bir saatini ver" çağrısıyla 22 Mart Cumartesi akşamı (bugün) gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 20.30-21.30 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nın aydınlatmaları bir saat süreyle kapatılacak.

Yüzlerce kentte, milyonlarca insanın bir saatliğine ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği etkinlik, 2007 yılında Avustralya'da başlamıştı.

WWF- Türkiye'nin organizasyonunda gerçekleşen Türkiye'deki Dünya Saati etkinliğine, Tepebaşı Belediyesi her yıl kurumsal olarak katılım sağlıyor.