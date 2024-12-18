Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde Eğitime Devam - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde Eğitime Devam

Tepebaşı Belediyesi, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde zihinsel engelli bireylerin topluma katılımları için sunduğu eğitim ve olanaklarla dikkat çekiyor. Merkez, bugüne kadar birçok bireye istihdam imkanı sağlarken, sanat ve sosyal beceri eğitimleri ile bireylerin gelişimine katkıda bulunuyor.

18.12.2024 14:51
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde zihinsel engelli bireylerin topluma dahil olması ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Merkezde bugüne kadar 4 özel birey, EKPSS'yi kazanma başarısı gösterirken ;2 birey memur, 3 birey de özel sektörlerde istihdam edildi.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, bugüne kadar yüzlerce özel bireye kapılarını açtı. 18-70 yaş arası özel bireylerin sosyal hayata katılmalarına katkı sunmak için 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren merkezden bugüne kadar 275 kişi faydalandı. Sanatın birçok dalında ücretsiz atölye eğitimleri alan bireyler EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) için de hazırlanıyor. Merkezde bugüne kadar 4 özel birey EKPSS'yi kazanma başarısı gösterdi. 2 birey memur olurken, 3 birey de özel sektörlerde istihdam edildi.

Özel bireylerin ulaşımları da Tepebaşı Belediyesi tarafından karşılanıyor

Merkezden şu anda faydalanan 12 birey bulunurken, öğrenciler matematik, Türkçe, genel kültür gibi dersler ile EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) için de hazırlanıyor. Öz bakım beceri eğitimi ile de bireyler sosyal hayatta ötekileştirilmemeleri için destekleniyor. Merkezden yararlanan öğrenciler için uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler arasında günlük yaşam beceri eğitimi, sanat dersleri, resim, taş boyama, kumaş boyama, ahşap boyama, ahşap dağlama, geleneksel ve modern dokuma, mozaik gibi kurslar yer alıyor. Özel bireyler ayrıca atık materyallerden yeni dekoratif ürünler üretmeyi de öğreniyor. Tamamen ücretsiz olan merkezde eğitim alan özel bireylerin ulaşımları da eğitmen eşliğinde Tepebaşı Belediyesi tarafından karşılanıyor.

"Bu merkezi çok seviyorum buraya geldiğim için mutluyum"

Merkezden yararlanan bireyler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Engin Karatay: "Burada sanat öğreniyorum hem de sınava hazırlanıyorum. Bu merkezde matematiği sevdim. Burada resim de yapıyorum, farklı şeyler öğreniyorum. Burayı herkese öneririm. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da teşekkür ediyorum."

-Engin Handemir: "Burada vaktim çok iyi geçiyor. Burada matematik dersine giriyorum, resim yapıyorum. Burayı çok seviyorum.  Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a sevgilerimi sunuyorum."

-Hilal Seydan: "Matematik ve Türkçe derslerine giriyorum. EKPSS'ye hazırlanıyorum. Bu merkezi çok seviyorum buraya geldiğim için mutluyum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim."

Merkez hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, ilgili numaranın Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi hakkında bilgi alabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde Eğitime Devam - Son Dakika

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