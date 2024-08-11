Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi'nde İşaret Dili Kursu

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde işaret dili kursuna katılan öğrenciler, temel seviye işaret dilini öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi her yıl binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri'nde gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen yaz dönemi programları 22 farklı branşta, 750 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Programlar kapsamında katılımcılara sanattan spora, yabancı dillerden yaratıcı etkinliklere kadar pek çok eğitim olanağı sunuluyor.

29 Ekim Gençlik Merkezi'ndeki işaret dili kursu da yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Haftada 2 gün süren 6 saat olarak gerçekleştirilen işaret dili kursuna katılan 25 öğrenci, uzman eğitmenler eşliğinde temel seviye işaret dilini öğreniyor.