Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı Kadınların El Emeği Ürünlerini Halkla Buluşturuyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı Kadınların El Emeği Ürünlerini Halkla Buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı Kadınların El Emeği Ürünlerini Halkla Buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, kadınların el emeği ürünlerini ilçe halkı ile buluşturmaya devam ederken, haftanın 7 günü hizmet veriyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 'Kadınlarımız el emeklerini burada satışa sunarak hem ekonomilerine katkı sunuyor hem de sosyalleşiyor. Eskişehirlilerin Hanımeli Sokak'ı sevmesi ve yoğun ilgi göstermesi de bizleri ayrıca memnun ediyor' dedi.

02.08.2024 15:05  Güncelleme: 15:52
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, kadınların el emeği ürünlerini ilçe halkı ile buluşturmaya devam ederken, haftanın 7 günü hizmet veriyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kadınlarımız el emeklerini burada satışa sunarak hem ekonomilerine katkı sunuyor hem de sosyalleşiyor. Eskişehirlilerin Hanımeli Sokak'ı sevmesi ve yoğun ilgi göstermesi de bizleri ayrıca memnun ediyor" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların emeklerini değerlendirmeleri için 8 Mart 2016'da hizmete açtığı Hanımeli Sokağı, el işi ürünleri ve yöresel ürünleri haftanın 7 günü vatandaşlar ile bir araya getirmeye devam ediyor. Sokak, 11.00-19.00 saatleri arasında haftanın 7 günü farklı konseptlerle vatandaşla ile buluşuyor. Sokakta yer alan stantlar ile örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Amacımıza ulaştık"

Hanımeli Sokak ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Başkan Ataç, "Hizmete sunduğumuz Hanımeli Sokak, Mart 2016'dan bu yana kentimize farklı bir renk katıyor. Sokağın adını 'Hanımeli' koyduk ki, kadının eli değsin, güzel olsun istedik. Kadının yüzü güldüğünde eşinin ve çocuklarının da yüzü güler diye düşündük. Geldiğimiz noktada ise hakikaten de hayata geçirdiğimiz projede amacımıza ulaştığımızı gördük. Kadınlarımız el emeklerini burada satışa sunarak hem ekonomilerine katkı sunuyor hem de sosyalleşiyor. Eskişehirlilerin Hanımeli Sokak'ını sevmesi ve yoğun ilgi göstermesi de bizleri ayrıca memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM arkasında hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı Kadınların El Emeği Ürünlerini Halkla Buluşturuyor - Son Dakika

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