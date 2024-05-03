Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı Kadınların El Emeği Ürünlerini Vatandaşlarla Buluşturuyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı Kadınların El Emeği Ürünlerini Vatandaşlarla Buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı Kadınların El Emeği Ürünlerini Vatandaşlarla Buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların emeklerini değerlendirmeleri için hizmete sunduğu Hanımeli Sokağı, el işi ve yöresel ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Sokak, haftanın her günü hizmet vermektedir.

03.05.2024 11:36  Güncelleme: 12:10
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı'nda, kadınların el emeği ürünlerini kent halkı ile buluşturmaya devam ediyor. Bu sokak, haftanın her günü hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların emeklerini değerlendirmeleri için 8 Mart 2016'da hizmete sunduğu Hanımeli Sokağı, el işi ürünleri ve yöresel ürünleri vatandaşlar ile bir araya getirmeye devam ediyor.

Hanımeli Sokak, 11.00-19.00 saatleri arasında farklı konseptlerle Eskişehirliler ile buluşuyor. Sokakta yer alan stantlar ile örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor.

Pazartesi el ürünleri (bireysel stantlar), salı el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar), çarşamba el ürünleri (MAYA Derneği), perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cumartesi sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ile pazar günleri de el ürünleri stantları (bireysel) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor.

Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM arkasında hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

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