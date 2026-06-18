Tepebaşı'nda Haşereye Karşı Etkin Mücadele - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Haşereye Karşı Etkin Mücadele

18.06.2026 11:59  Güncelleme: 12:52
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Tepebaşı Belediyesi, Sazova Mahallesi'nde larvasit, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise uçkun ilaçlaması yaparak halk sağlığını korumak için haşere ve böceklere karşı mücadelesini sürdürüyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, haşere ve böcek oluşumuna karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sazova Mahallesi'nde larvasit, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise uçkun ilaçlaması gerçekleştiren ekipler, halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarına devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi, insan ve çevre odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda halk sağlığını tehdit edebilecek haşere ve böceklere karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan program kapsamında ilçe genelindeki parklar, kanallar, ağaçlık bölgeler, yeşil alanlar, mazgallar ve diğer alanlarda larva ve uçkun ilaçlaması gerçekleştiriliyor.

SAZOVA'DA LARVASİT ÇALIŞMASI

Özellikle sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte çoğalma riski artan sivrisinek, karasinek ve diğer zararlılara karşı larva döneminden itibaren önlem alınırken, haşerelere yönelik uçkun mücadelesi de yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında Sazova Mahallesi'nde haşere ve böceklerin üreme alanlarına yönelik larvasit uygulaması gerçekleştirildi. Su birikintileri, kanal çevreleri, yoğun bitki örtüsüne sahip alanlar, mazgallar ve ortak kullanım bölgeleri ekipler tarafından kontrol edildi.

FEVZİ ÇAKMAK'TA UÇKUN MÜCADELESİ

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise sivrisinek, karasinek ve diğer uçkun zararlılara karşı ilaçlama çalışması yapıldı. Ekipler, zararlıların yoğunluk gösterdiği parklar, açık alanlar, ağaçlık bölgeler ve ortak kullanım alanlarında kontrollü biçimde uygulama gerçekleştirdi. Çalışmalar, çevre ve insan sağlığı gözetilerek belirlenen saatlerde ve planlı şekilde yürütüldü.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRECEK

Belediye yetkilileri, haşereyle mücadelenin yalnızca ilaçlama uygulamalarından ibaret olmadığını belirterek üreme alanlarının tespit edilmesi, larva oluşumunun engellenmesi, uçkun zararlılarla mücadele edilmesi ve düzenli saha kontrollerinin bir bütün halinde yürütüldüğünü ifade etti. Sazova ve Fevzi Çakmak mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından ekiplerin, hazırlanan program doğrultusunda diğer mahallelerde de larva ve uçkun ilaçlamasına devam edeceği bildirildi. Tepebaşı Belediyesi, halk ve çevre sağlığını korumak amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Haşereye Karşı Etkin Mücadele - Son Dakika

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