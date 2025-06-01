Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı İçin Kesim Alanını Hazırladı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Çamlıca Kapalı Pazar Yeri'nde Kurban Bayramı için kurulan kesim alanında hazırlıklarını tamamladı.

Tepebaşı Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ibadetlerini sorunsuz ve huzur içinde yerine getirebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıklar için ücretsiz kesim hizmeti sunulacak alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibarıyla başlayacak.

Belediye yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağını bildirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar ise Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi'ne kurban bağışında bulunabilecek.

Kurban kesim alanına ilişkin detaylı bilgi almak vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne ulaşabilecek.