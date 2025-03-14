Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi, Dünya Matematik Günü'nü Etkinliklerle Kutladı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin Matematik Evi, Dünya Matematik Günü'nü çeşitli etkinlikler ile kutladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi, Dünya Matematik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerde, Matematik Evi tarafından matematiğin alışılmamış yönleri keşfedildi.

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte; Pi sayısı, origami, Pisagor teoremi, düzlem kaplama, sayılar toplamı, düğümler, matematiksel puzzle ve problemler ele alındı.