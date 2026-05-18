Tepebaşı Belediyesi'nde Yolsuzluk Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı Belediyesi'nde Yolsuzluk Skandalı

Tepebaşı Belediyesi\'nde Yolsuzluk Skandalı
18.05.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda, sahte faturalar ve usulsüzlükler tespit edildi.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunun detayları da ortaya çıktı. Operasyonda Tepebaşı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikler, yemekler ile yüzlerce fatura mercek altına alındı. Şüphelilerin belediyenin aşevinde, bağışçıların desteğiyle yapılan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemekleri, anlaştıkları şirketlerden temin etmiş gibi göstererek fatura ödedikleri, şirket sahiplerinin de faturalarını tahsil ettikten sonra parayı elden belediye yöneticilerine verdikleri belirlendi. Bazı belediye görevlilerinin bu yöntemle kendi aile yakınlarına 'tabela' şirket açtırarak yolsuzluk yaptığı tespit edildi.

İMZALAR SAHTE ÇIKTI

Operasyon kapsamında yapılan incelemede şüphelilerin, belediyenin düzenlediği etkinliklerde katılanlara verilen hizmetler için kişi sayısını yüksek göstererek 'faturaları şişirdikleri' ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ayrıca kentte faaliyet gösteren restoran ve organizasyon şirketleri sahiplerinin bilgisi olmadan, onlar adına doğrudan temin için teklif yazdıkları belirlendi. Bilgisine başvurulan restoran ve organizasyon şirketi sahipleri ise tekliflerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını söyledi. Bunun üzerine firma görevlilerinden imza örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'nda tekliflerdeki imzalarla karşılaştırıldı. Teklif mektuplarında yer alan firmalara ait olduğu sanılan imzaların sahte olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamayı kabul etmediği ancak fatura ve belgelere karşı da savunma yapamadıkları kaydedildi.

'USULSÜZLÜKLERİ SÖYLEYİNCE İŞTEN ÇIKARILDIM'

Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde usulsüz işlemleri fark ederek uyarılarda bulunduğunu öne süren Yaprak Eryılmaz, bu nedenle işten çıkarıldığını iddia etti. Şüphelilerin sevk edildiği sırada adliyeye gelen Eryılmaz, "O arkadaşlarla sadece göz göze gelmek istedim. Şüphelilerle birlikte çok çalıştık. Onları çok uyardım, uyarmak istedim, konuşmak istedim, beni çok engellediler. Hatta özel kalemden, özel güvenlikle attırdılar. Çok üzgünüm, keşke böyle olmasaydı. İlk danışman toplantısında genel bir uyarı yapmıştım. Ondan öncesinde de başkanımızla görüşmek istemiştim, yanına gitmek istemiştim. Ancak özel kalem beni odadan apar topar özel güvenlikle çıkardı. Çok rencide ediciydi. Ondan sonra da görüşemedim zaten kendileriyle. Hemen işten çıkardılar, iş çıkışımı verdiler. Şu an da emekli oldum zaten. Yani 'usulsüzlükler' dediğim hani bize yakışmayan şeyler, liyakatsizliktir, uyarmak istedim, ancak sonuç bu oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nde Yolsuzluk Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:34:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nde Yolsuzluk Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.