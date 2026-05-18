Tepebaşı Belediyesi\'nde Yolsuzluk Skandalı

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunun detayları da ortaya çıktı. Operasyonda Tepebaşı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikler, yemekler ile yüzlerce fatura mercek altına alındı. Şüphelilerin belediyenin aşevinde, bağışçıların desteğiyle yapılan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemekleri, anlaştıkları şirketlerden temin etmiş gibi göstererek fatura ödedikleri, şirket sahiplerinin de faturalarını tahsil ettikten sonra parayı elden belediye yöneticilerine verdikleri belirlendi. Bazı belediye görevlilerinin bu yöntemle kendi aile yakınlarına 'tabela' şirket açtırarak yolsuzluk yaptığı tespit edildi.

İMZALAR SAHTE ÇIKTI

Operasyon kapsamında yapılan incelemede şüphelilerin, belediyenin düzenlediği etkinliklerde katılanlara verilen hizmetler için kişi sayısını yüksek göstererek 'faturaları şişirdikleri' ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ayrıca kentte faaliyet gösteren restoran ve organizasyon şirketleri sahiplerinin bilgisi olmadan, onlar adına doğrudan temin için teklif yazdıkları belirlendi. Bilgisine başvurulan restoran ve organizasyon şirketi sahipleri ise tekliflerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını söyledi. Bunun üzerine firma görevlilerinden imza örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'nda tekliflerdeki imzalarla karşılaştırıldı. Teklif mektuplarında yer alan firmalara ait olduğu sanılan imzaların sahte olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamayı kabul etmediği ancak fatura ve belgelere karşı da savunma yapamadıkları kaydedildi.

'USULSÜZLÜKLERİ SÖYLEYİNCE İŞTEN ÇIKARILDIM'

Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde usulsüz işlemleri fark ederek uyarılarda bulunduğunu öne süren Yaprak Eryılmaz, bu nedenle işten çıkarıldığını iddia etti. Şüphelilerin sevk edildiği sırada adliyeye gelen Eryılmaz, "O arkadaşlarla sadece göz göze gelmek istedim. Şüphelilerle birlikte çok çalıştık. Onları çok uyardım, uyarmak istedim, konuşmak istedim, beni çok engellediler. Hatta özel kalemden, özel güvenlikle attırdılar. Çok üzgünüm, keşke böyle olmasaydı. İlk danışman toplantısında genel bir uyarı yapmıştım. Ondan öncesinde de başkanımızla görüşmek istemiştim, yanına gitmek istemiştim. Ancak özel kalem beni odadan apar topar özel güvenlikle çıkardı. Çok rencide ediciydi. Ondan sonra da görüşemedim zaten kendileriyle. Hemen işten çıkardılar, iş çıkışımı verdiler. Şu an da emekli oldum zaten. Yani 'usulsüzlükler' dediğim hani bize yakışmayan şeyler, liyakatsizliktir, uyarmak istedim, ancak sonuç bu oldu" diye konuştu.