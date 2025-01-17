Tepebaşı Belediyesi\'nden 2025-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlıkları

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2025-2028 yıllarını kapsayacak 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırlıkları devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığında 2025-2028 yıllarını kapsayacak Yerel Eşitlik Eylem Planı için hazırlıklar devam ediyor. Bu doğrultuda müdürlüklerden görevlendirilen temsilciler ile Encümen Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda eylem planının taslak hali incelenerek standardizasyon sağlanması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Müdürlükler tarafından planın değerlendirilmesi, yeni eylemlerim oluşturulması ve mevcut eylemlerin gözden geçirilmesi için tekrar bir araya gelineceği bildirildi.